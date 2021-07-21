Экология. Фото: istock

https://racurs.ua/n157728-kto-vredit-planete-bolshe-mujchiny-ili-jenschiny-rasskazali-uchenye.html

Ракурс

Экология в мире ухудшается, поэтому ученые решили исследовать, кто способствует этому больше — мужчины или женщины.

Шведская компания Ecoloop выявила разницу между вредом, который наносят мужчины и женщины планете, и кто больше способствует глобальному потеплению. Отчет опубликован в журнале Journal for Industrial Ecology.

По информации шведских ученых, мужчины генерируют на 16% больше выбросов в атмосферу, чем женщины. В расчет брали траты людей на товары первой необходимости, выбор производителей, транспорта, видов упаковки для продуктов. Также учитывалось отношение к переработке отходов.

Оказалось, что при одинаковых расходах женщины ведут себя более экологично, так как чаще ездят на общественном транспорте, едят меньше мяса и стараются бороться с вредными привычками.

Женщины тратят больше денег на украшение дома, здоровье и одежду, а мужчины — на топливо для автомобилей, питание вне дома, алкоголь и табак, — рассказали исследователи.

Ученые считают, что различия в выбросах мало изучены и должны быть признаны мировым сообществом для борьбы с глобальным потеплением. Траты на еду и отдых являются причиной более половины парниковых газов, которые оставляют в результате своей деятельности мужчины и женщины.

Замена мяса и молочных продуктов растительной пищей, а также переход на поездки поездами вместо самолетов или авто сократит повседневный углеродный след от людей на 40%.

Напомним, ранее мы сообщали, что мужчины с большей вероятностью переносит коронавирус тяжелее и чаще от него умирают. Международная группа ученых из США и Китая нашла этому объяснение — исследователи обнаружили метаболический путь, связанный с иммунными реакциями на COVID-19 именно у пациентов мужского пола.