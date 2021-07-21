Присоединение к нормандскому формату прокомментировали США

https://racurs.ua/n157727-prisoedinenie-k-normandskomu-formatu-prokommentirovali-ssha.html

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Государственный департамент США прокомментировал возможное присоединение Вашингтона к нормандскому формату переговоров по Донбассу. Там напомнили, что главной проблемой остается Россия, поэтому участие США в переговорах «не то, что поможет».

Сейчас я считаю, что участие США в нормандском формате — это, вероятно, не то, что поможет решить проблему. Проблема — это Россия, Россия — это агрессор, тот, кто создает проблемы, — указал в интервью «РБК-Украина» советник Государственного департамента США Дерек Шолль.

По его словам, Вашингтон стремится поддержать процесс мирного урегулирования и заставить Кремль прекратить то, что он делает.

Президент Джо Байден четко донес это до Путина во время их встречи в Женеве месяц назад. И опять-таки, это будет темой встречи президентов (Байдена и Зеленского — ред.): проложить путь вперед к совместной работе над снижением напряженности и предоставить Украине поддержку, которая ей нужна, чтобы защитить себя, — отметил Шолль.



Напомним, ранее в Москве заявили, что Кремль не против участия США в нормандском формате на определенных условиях. В то же время президент Владимир Зеленский настаивает на привлечении Вашингтона к переговорам.

Источник: «РБК-Украина»