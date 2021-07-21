Долучення до нормандського формату прокоментували США

https://racurs.ua/ua/n157727-doluchennya-do-normandskogo-formatu-prokomentuvaly-ssha.html

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Державний департамент США прокоментував можливе долучення Вашингтона до нормандського формату переговорів щодо Донбасу. Там нагадали, що головною проблемою залишається Росія, тому участь США у перемовинах «не те, що допоможе».

Наразі, я вважаю, що участь США в нормандському форматі, — це, певно, не те, що допоможе вирішити проблему. Проблема — це Росія, Росія — це агресор, той, хто створює проблеми, — вказав в інтерв’ю «РБК-Україна» радник Державного департаменту США Дерек Шолле.

За його словами, Вашингтон прагне підтримати процес мирного врегулювання і змусити Кремль припинити те, що він робить.

Президент Джо Байден чітко доніс це до Путіна під час їхньої зустрічі у Женеві місяць тому. І знову-таки, це буде темою зустрічі президентів (Байдена і Зеленського — ред.): прокласти шлях вперед до спільної роботи над зниженням напруженості і надати Україні підтримку, яка їй потрібна, щоб захистити себе, — зазначив Шолле.



Нагадаємо, раніше у Москві заявили, що Кремль не проти участі США в нормандському форматі на певних умовах. Водночас президент Володимир Зеленський наполягає на залученні Вашингтона до переговорів.

Джерело: «РБК-Україна»