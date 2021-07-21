Шанси Кличка на переобрання встановили соціологи

Віталій Кличко, фото: РІА «Новости»

https://racurs.ua/ua/n157726-chy-pereoberut-kyyany-klychka-vstanovyly-sociology.html

Ракурс

Віталій Кличко, чинний мер Києва, знову здобув би перемогу на виборах очільника міста, якби вони проводилися найближчим часом.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» серед мешканців столиці у період з 10 по 14 липня. Результати опитування опубліковані на сайті «Рейтингу».

Зазначається, що в разі проведення виборів мера столиці, голоси розподілилися б так:

Кличка підтримали б 50,5% тих, хто визначився і взяв би участь голосуванні;

Олександра Попова — 8,9%;

Сергія Притулу — 7,6%;

Олександра Омельченка — 6,3%;

Олексія Кучеренка — 5%;

рейтинг інших кандидатів є нижчим.

Кличко також має у Києві найвищий рівень довіри серед політиків:

чинному меру довіряють 53% опитаних, не довіряють — 42%;

чинному президенту Володимиру Зеленському довіряють 42%, не довіряють — 51%;

екс-перм'єру Володимиру Гройсману довіряють 32%, не довіряють — 56%;

екс-президенту Петру Порошенку довіряють 28%, не довіряють — 66%;

голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють — 28%, не довіряють — 44%, не знають його — 23%;

лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко довіряють 21%, не довіряють — 74%;

лідеру ОПЗЖ Юрію Бойку довіряють 14%, не довіряють — 62%, не знають його — 14%.

В разі проведення найближчим часом виборів до Верховної Ради голоси розподілилися б так:

партію «Слуга народу» готові підтримати 24,5% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором;

«Європейську солідарність» — 19,7%;

«УДАР Віталія Кличка» — 10,8%;

«Батьківщину» — 9,5%;

«Опозиційну платформу — За життя» — 8%;

інші політсили набирають менше 5% голосів.

Опитування проводилося методом формалізованого інтерв’ю (face-to-face), в ньому взяли участь 1 тис. 200 респондентів віком від 18 років.

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