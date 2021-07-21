Зачищати МВС від людей Авакова розпочав Кабмін

Аваков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n157725-zachyschaty-mvs-vid-ludey-avakova-rozpochav-kabmin.html

Ракурс

Арсен Аваков, колишній очільник Міністерства внутрішніх справ (МЗС), пішов із посади. Разом із ним уряд відправив у відставку його «праву» руку — Сергія Ярового, який був першим заступником Авакова.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram з посиланням на засідання уряду.

Зазначається, що Сергій Яровий перебував на цій посаді з березня 2014 року. Його призначили першим заступником у березні 2014 року, коли відомство вже очолював Арсен Аваков. До цього Яровий був радником міністра внутрішніх справ, а також командував Внутрішніми військами МВС.

Також під звільнення підпала ще одна заступниця Авакова — Тетяна Ковальчук. Вона працювала на посаді заступниці очільника МВС від 2016 року. У 2013−2014 роках вона була помічницею тоді ще депутата Арсена Авакова. Від 2014 до 2016 була помічником міністра, потім стала директора департаменту організаційно-апаратної роботи МВС України.

Зауважимо, що спроби роздрібнити систему МВС, вибудувану екс-главою відомства Арсеном Аваковим, на тлі фактичної бездіяльності інших правоохоронних структур несуть серйозні загрози внутрішній і зовнішній безпеці України. Повідомляється, що з початку каденції Володимир Зеленський хоче вивести з-під контролю МВС Держприкордонслужбу та Національну гвардію. Таке завдання поставили перед Денисом Монастирським, коли він зайшов на посаду.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков подав у відставку. Замість нього МВС очолив Денис Монастирський.