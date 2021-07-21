Зачищать МВД от людей Авакова начал Кабмин

Арсен Аваков. Фото: УП

https://racurs.ua/n157725-zachischat-mvd-ot-ludey-avakova-nachal-kabmin.html

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Арсен Аваков, бывший глава Министерства внутренних дел (МИД), ушел с поста. Вместе с ним правительство отправило в отставку его «правую» руку — Сергея Ярового, который был первым заместителем Авакова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram со ссылкой на заседание правительства.

Отмечается, что Сергей Яровой находился на этой должности с марта 2014 года. Его назначили первым заместителем в марте 2014 года, когда ведомство уже возглавлял Арсен Аваков. До этого Яровой был советником министра внутренних дел, а также командовал Внутренними войсками МВД.

Также под сокращение попала еще один заместитель Авакова — Татьяна Ковальчук. Она пребывала на должности заместителя главы МВД с 2016 года. В 2013—2014 годах она была помощницей тогда еще депутата Арсена Авакова. С 2014 года до 2016 год была помощником министра, затем стала директора департамента организационно-аппаратной работы МВД Украины.

Заметим, что попытки раздробить систему МВД, выстроенную экс-главой ведомства Арсеном Аваковым, на фоне фактической бездеятельности других правоохранительных структур несут серьезные угрозы внутренней и внешней безопасности Украины. Сообщается, что с начала каденции Владимир Зеленский хочет вывести из-под контроля МВД Госпогранслужбу и Национальную гвардию. Такую задачу поставили перед Денисом Монастырским, когда он зашел в должность.

Напомним, ранее мы сообщали, что министр внутренних дел Украины Арсений Аваков подал в отставку. Вместо него МВД возглавил Денис Монастырский.