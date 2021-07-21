Ракурсhttps://racurs.ua/
В аэропорту «Львов» подорвали подозрительную сумку — что было внутри, фото — УП
В аэропорту «Львов» подорвали подозрительную сумку — что было внутри (ФОТО)https://racurs.ua/n157724-v-aeroportu-lvov-podorvali-podozritelnuu-sumku-chto-bylo-vnutri-foto.htmlРакурс
Во Львове произошел инцидент в международном аэропорту. Саперы были вынуждены подорвать подозрительную сумку.
Ее содержание детекторы расценили как взрывчатку. Впоследствии оказалось, что внутри был ноутбук, забытый иностранкой, летевшей в Стамбул.
Сумку утром обнаружили в зоне ожидания на первом этаже аэропорта сотрудники службы безопасности. Детекторы подтвердили вероятное наличие в ней взрывчатки, сообщает Zaxid.net. Работу аэропорта остановили, пассажиров из здания аэропорта эвакуировали, а на место приехали оперативные службы.
Пришлось проводить двухчасовую спецоперацию, чтобы вынести сумку за пределы аэропорта и взорвать.
Взрывотехники привлекли дистанционно управляемого робота. После взрыва на месте нашли остатки обычного ноутбука, однако следов взрывчатки не обнаружили.
В 12.00 международный аэропорт «Львов» возобновил работу.
Директор аэропорта Татьяна Романовская заявила на брифинге, что владелицей сумки была пассажирка рейса авиакомпании Turkish Airlines, который должен был улететь в Стамбул. Полиция сняла ее с самолета, допросила и отпустила.
Самолет в Стамбул задержали на три часа, он вместе с владелицей ноутбука вылетел в 13.00.
.