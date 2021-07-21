В аэропорту «Львов» подорвали подозрительную сумку — что было внутри, фото — УП

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Ракурс

Во Львове произошел инцидент в международном аэропорту. Саперы были вынуждены подорвать подозрительную сумку.

Ее содержание детекторы расценили как взрывчатку. Впоследствии оказалось, что внутри был ноутбук, забытый иностранкой, летевшей в Стамбул.

Сумку утром обнаружили в зоне ожидания на первом этаже аэропорта сотрудники службы безопасности. Детекторы подтвердили вероятное наличие в ней взрывчатки, сообщает Zaxid.net. Работу аэропорта остановили, пассажиров из здания аэропорта эвакуировали, а на место приехали оперативные службы.

Пришлось проводить двухчасовую спецоперацию, чтобы вынести сумку за пределы аэропорта и взорвать.

Взрывотехники привлекли дистанционно управляемого робота. После взрыва на месте нашли остатки обычного ноутбука, однако следов взрывчатки не обнаружили.

В 12.00 международный аэропорт «Львов» возобновил работу.

Директор аэропорта Татьяна Романовская заявила на брифинге, что владелицей сумки была пассажирка рейса авиакомпании Turkish Airlines, который должен был улететь в Стамбул. Полиция сняла ее с самолета, допросила и отпустила.

Самолет в Стамбул задержали на три часа, он вместе с владелицей ноутбука вылетел в 13.00.