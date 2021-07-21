Побег из СИЗО в Одессе попал на видео

Побег из СИЗО. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/n157723-pobeg-iz-sizo-v-odesse-popal-na-video.html

Ракурс

Побег из СИЗО в Одессе произошел во вторник, 20 июля. 40-летний осужденный Сергей Кутафин сбежал из-за устаревшего участка периметра, где нет модернизированных средств охраны.

Соответствующим видео побега поделился Obozrevatel.

На записи видно, что преступник долго преодолевал заграждение, но служебная собака не отреагировал на беглеца, и на периметр не выдвинулась группа задержания.

Источник рассказал, что охрана должна была дать предупредительный выстрел в воздух, после чего прицельно стрелять на поражение.

Мы же видим по записи, ни предупредительного выстрела, ни прицельной стрельбы не было. Девушка-охранница стреляет, но наугад. Из этих видео можно сделать вывод о провальном положении дел с охраной в этом разделе, — заявил источник.

Также собеседник утверждает, что бегство произошло на немодернизированном участке периметра, где инженерно-технические средства охраны старые и исчерпали свой ресурс.

При новом руководстве Минюста и Департамента исполнения наказаний программу по модернизации инженерно-технических средств охраны свернули. Прямое следствие этого — результат в виде следующей побега, — заявил источник.

Напомним, ранее мы сообщали, что показательное задержание «воров в законе» провели иванофранковские полицейские. Двум так называемым «смотрящим» вручили подозрения в рэкете. Несмотря на то, что те уже находились в камере СИЗО, им сковали руки и положили лицом в пол.