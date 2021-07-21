В Сумах молния попала в фонтан, скриншот видео

https://racurs.ua/n157721-molniya-vkluchila-fontan-v-sumah-foto-video.html

Ракурс

В Сумах ночью молния попала в электросеть у фонтана «Садко» на улице Харьковской.

Момент инцидента зафиксировала веб-камера. Об этом сегодня, 21 июля, сообщило местное издание 0542.ua.

Также этой ночью этой ночью стихия спровоцировала включения подсветки одной из чаш фонтана на Театральной площади города. Соответствующие фото появились в соцсетях.

В ночь на сегодня в Сумах наблюдались шквальный ветер и дождь. В частности, были зафиксированы несколько случаев падений деревьев.

В ГСЧС отмечают, что непогода оставила без света 28 населенных пунктов области.

Напомним, ряд регионов Украины 20 июля пострадали от мощных ливней, которые пришли на фоне завершения периода затяжной летней жары.