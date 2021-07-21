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В Сумах молния попала в фонтан, скриншот видео

Молния включила фонтан в Сумах (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2021, 14:35
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В Сумах ночью молния попала в электросеть у фонтана «Садко» на улице Харьковской.

Момент инцидента зафиксировала веб-камера. Об этом сегодня, 21 июля, сообщило местное издание 0542.ua.

Также этой ночью этой ночью стихия спровоцировала включения подсветки одной из чаш фонтана на Театральной площади города. Соответствующие фото появились в соцсетях.

В ночь на сегодня в Сумах наблюдались шквальный ветер и дождь. В частности, были зафиксированы несколько случаев падений деревьев.

В ГСЧС отмечают, что непогода оставила без света 28 населенных пунктов области.

Фото: 0542.ua


Напомним, ряд регионов Украины 20 июля пострадали от мощных ливней, которые пришли на фоне завершения периода затяжной летней жары.


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