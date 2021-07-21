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У Сумах блискавка влучила у фонтан, скріншот відео

Блискавка увімкнула фонтан у Сумах (ФОТО, ВІДЕО)

21 лип 2021, 14:35
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У Сумах вночі блискавка влучила в електромережу біля фонтану «Садко» на вулиці Харківській.

Момент інциденту зафіксувала веб-камера. Про це сьогодні, 21 липня, повідомило місцеве видання 0542.ua.

Також цієї ж ночі цієї ж ночі стихія спровокувала увімкнення підсвічування однієї з чаш фонтану на Театральній площі міста. Відповідні фото з’явилися у соцмережах.

У ніч на сьогодні у Сумах спостерігалися шквальний вітер та дощ. Зокрема, було зафіксовано кілька випадків падінь дерев.

У ДСНС зазначають, що негода залишила без світла 28 населених пунктів області.

Фото: 0542.ua

Допис, поширений Сумы | Суми | Sumy (@sumylike)


Нагадаємо, низка регіонів України 20 липня постраждали від потужних злив, які прийшли на тлі завершення періоду затяжної літньої спеки.

Джерело: 0542.ua, ДСНС


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