У Сумах блискавка влучила у фонтан, скріншот відео

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Ракурс

У Сумах вночі блискавка влучила в електромережу біля фонтану «Садко» на вулиці Харківській.

Момент інциденту зафіксувала веб-камера. Про це сьогодні, 21 липня, повідомило місцеве видання 0542.ua.

Також цієї ж ночі цієї ж ночі стихія спровокувала увімкнення підсвічування однієї з чаш фонтану на Театральній площі міста. Відповідні фото з’явилися у соцмережах.

У ніч на сьогодні у Сумах спостерігалися шквальний вітер та дощ. Зокрема, було зафіксовано кілька випадків падінь дерев.

У ДСНС зазначають, що негода залишила без світла 28 населених пунктів області.

Нагадаємо, низка регіонів України 20 липня постраждали від потужних злив, які прийшли на тлі завершення періоду затяжної літньої спеки.

Джерело: 0542.ua, ДСНС