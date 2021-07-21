Нардепів-прогульників оштрафують — скільки вдасться зекономити — зарплата депутата

https://racurs.ua/ua/n157722-nardepiv-progulnykiv-oshtrafuut-skilky-vdastsya-zekonomyty.html

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Народних депутатів, які прогуляли засідання Верховної Ради, можуть позбавити зарплати за липень. Зокрема, регламентний комітет парламенту запропонував позбавити 73 нардепів «депутатських» виплат через неявку на роботу без поважної причини. Йдеться про 45 тис. грн. Загальна економія в бюджет за таких умов складе 3,6 млн грн.

Регламентний комітет вже звернувся до спікера Ради Дмитра Разумкова з відповідною пропозицією. Про це у Телеграм повідомив очільник комітету нардеп Павло Фролов.

Без грошей можуть залишитися:

23 депутати з ОПЗЖ (52%);

14 депутатів зі «Слуги народу» (6%);

10 — від депутатської групи «За майбутнє" (45%);

дев’ять позафракційних;

шестеро — від групи «Довіра» (30%);

шестеро — з фракції «Батьківщина» (24%);

четверо — з «ЄС» (15%);

один депутат з «Голосу» (5%).

Серед прогульників згадуються Давид Арахамія, Андрій Деркач, Ілля Кива, Олександр Дубинський, Петро Порошенко, Віктор Медведчук, Тарас Козак, Сергій Льовочкін, Гео Лерос, Григорій Суркіс, Вадим Рабінович, Юлія Тимошенко, Антон Яценко, Денис Монастирський та інші.