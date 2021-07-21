Нардепов-прогульщиков оштрафуют - сколько удастся сэкономить

https://racurs.ua/n157722-nardepov-progulschikov-oshtrafuut-skolko-udastsya-sekonomit.html

Ракурс

Народных депутатов, которые прогуляли заседания Верховной Рады, могут лишить зарплаты за июль. В частности, регламентный комитет парламента предложил лишить 73 нардепов «депутатских» выплат из-за неявки на работу без уважительной причины. Речь идет о 45 тыс. грн. Общая экономия в бюджет при таких условиях составит 3,6 млн грн.

Регламентный комитет уже обратился к спикеру Рады Дмитрию Разумкову с соответствующим предложением. Об этом в Телеграм сообщил глава комитета нардеп Павел Фролов.

Без денег могут остаться:

23 депутата из ОПЗЖ (52%);

14 депутатов из «Слуги народа» (6%);

10 — от депутатской группы «За будущее» (45%);

девять внефракционных;

шесть — от группы «Доверие» (30%);

шесть — из фракции «Батькивщина» (24%);

четыре — из «ЕС» (15%);

один депутат из «Голоса» (5%).

Среди прогульщиков упоминаются Давид Арахамия, Андрей Деркач, Илья Кива, Александр Дубинский, Петр Порошенко, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Сергей Левочкин, Гео Лерос, Григорий Суркис, Вадим Рабинович, Юлия Тимошенко, Антон Яценко, Денис Монастырский и другие.