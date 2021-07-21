КСУ принял важные решения по жалобам граждан

https://racurs.ua/n157720-ksu-prinyal-vajnye-resheniya-po-jalobam-grajdan.html

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Конституционный суд Украины (КСУ) принял три решения по конституционным жалобам граждан.

Соответствующие решения второй сенат КСУ вынес сегодня, 21 июля. Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Сообщается, что по жалобе Елены Одинцовой о конституционности абзаца второго статьи 471 Таможенного кодекса Украины, которым предусмотрен размер санкции за нарушение установленного порядка прохождения таможенного контроля в зонах упрощенного таможенного контроля, КСУ принял решение о неконституционности предписания.

Рассмотрев дело по жалобе Богдана Бивалькевича о конституционности пункта 8 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «о Национальной полиции», которым предусматривались особенности предупреждения работников органов МВД о возможном предстоящем увольнении по сокращению штатов, принято решение, которым обжалованное предписание признано неконституционным.

В деле по жалобам Анатолия Кременчугского и Владислава Павлика о конституционности части десятой статьи 294 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которой предусмотрено, что по делам о привлечении к административной ответственности постановлением апелляционного суда вступает в законную силу немедленно после его вынесения, является окончательным и обжалованию не подлежит.