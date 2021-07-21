Азовское море превратилось в желе из медуз - новости Украины

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Ракурс

Азовское море переживает экспансию медуз — на этой неделе пользователи YouTube, которые сейчас отдыхают на побережье украинских курортов, публикуют видео с тысячами медуз.

В курортной Кирилловке начали устанавливать защитные сетки от морских животных. По словам экологов, значительное количество медуз создает угрозу для людей.

Специалисты Института рыбного хозяйства и экологии моря называют две основные причины нашествия медуз в Азовском море:

увеличение их количества в Черном море и повышение температуры;

постепенное приближение солености Азовского моря к солености Черного моря.

На Азовском побережье сейчас встречаются два вида медуз — корнерот и аурелия. Но летом преобладают медузы вида корнерот. Медузы также «объедают» рыб, поглощая основу их рациона — планктон.

По данным ученых, самая высокая численность медуз в Азовском море была зарегистрирована в 1978 году (около 7 млрд шт).