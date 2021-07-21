Предварительную причину аварии на «Ривнеазоте» назвало МВД

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Предварительную причину аварии на химическом заводе «Ривнеазот» назвало Министерство внутренних дел Украины.

По словам главы МВД Дениса Монастриского, аварию спровоцировало несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя. Об этом министр сообщил на заседании правительства 21 июля.

Предварительная причина: несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода. Окончательный вывод сделает комиссия, которая сейчас находится на предприятии, — заявил Монастырский.



Он добавил, что предприятие функционирует с 1969 года и с тех пор капитального ремонта по замене трубопровода там не было.

Напомним, 20 июля под городом Ровно на заводе «Ривнеазот» произошла авария. В результате инцидента над заводом образовалась огромная оранжевая туча, которую разносил ветер.