Кислотные дожди обещает Укргидрометцентр из-за аварии на «Ривнеазоте»

https://racurs.ua/n157715-kislotnye-dojdi-obeschaet-ukrgidrometcentr-iz-za-avarii-na-rivneazote.html

Ракурс

Аварию на «Ривнеазоте» прокомментировал Украинский гидрометеорологический центр, предупредив граждан о возможных кислотных дождях.

В некоторых районах Ровенской области выпадали подкисленные дожди, и хотя уже угрозы нет, стоит сегодня под дождями не «купаться», а все же обезопасить себя от возможных кислотных дождей зонтиком, — говорится в Фейсбук-сообщении Укргидрометцентра.

Синоптики напомнили, что 20 июля на заводе «Ривнеазот» разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты. В результате аварии в воздух поднялось огромная оранжевая туча окиси азота.

По состоянию на 6.00 21 июля никакой угрозы населению и окружающей среде нет. На территории населенных пунктов содержание диоксида азота 0,031−0,074 мг/м3 при предельно допустимой концентрации 0,2 мг/м3 и оксида азота 0,029−0,048 мг/м3, при предельно допустимой концентрации — 0,4 мг/м3, — отметили метеорологи.



Вместе с тем, они указали, что азотистое облако в атмосферу «все же попало, и постепенно рассеивалось и оседало локально, а не распространялось на большое расстояние от места выброса». Кроме этого, за минувшие сутки и ночью в Ровенской области выпадали обильные дожди. Однако некоторое количество окиси азота растворялась в атмосферной воде, снижая кислотность осадков на северо-западе Украины.

Напомним, на заводе «Ривнеазот» 20 июля произошла авария — там разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты.