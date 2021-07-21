На поле в Англии редкий метеорит, фото: Университет Лафборо

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Ракурс

В Англии на поле в округе Глостершир нашли небольшой обломок скалистых пород, который оказался метеоритом, сформировавшимся в период возникновения Солнечной системы — 4.6 млрд лет назад. То есть, он образовался из той же облака пыли и газа, что и Солнце и планеты.

Таким образом, этот метеорит может скрывать в себе важную информацию о формировании Солнечной системы и о происхождении самой жизни, сообщает пресс-служба Университета Лафборо (Великобритания).

Это не только первый метеорит, который удалось обнаружить на острове за последние 30 лет, он также относится к редкой разновидности метеоритов — углеродному хондриту. То есть, он состоит не из железа, а преимущественно из углерода и кремния. Эти материалы реже переживают падение сквозь плотную атмосферу Земли, поэтому таких метеоритов найдено немного.

Менее 5% всех метеоритов, найденных на Земле, является углеродными хондритами, но их активно ищут — они богаты органическими материалами, поэтому ученые считают, что такие метеориты могут содержать подсказки о происхождении органических веществ на Земле.

По оценкам ученых, до сближения с Землей и дальнейшего падения на территорию Англии, этот метеорит располагался в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Метеорит подвергнут ряду анализов, включая электронную микроскопию, спектроскопию и дифракции рентгеновских лучей, чтобы раскрыть его физическую структуру и состав камня.

Углеродные хондриты содержат органические соединения, в частности аминокислоты, которые содержатся во всех живых существах, — отметил астрохимик Дерек Робсон из Организации астрофизических исследований Восточной Англии (EAARO), который нашел метеорит.

Напомним, в конце февраля в Великобритании сняли на видео падение метеорита.