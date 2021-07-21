На полі в Англії рідкісний метеорит, фото: Університет Лафборо

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Ракурс

В Англії на полі в окрузі Глостершир знайшли невеликий уламок скелястих порід, який виявися метеоритом, сформованим у період виникнення Сонячної системи — 4.6 млрд років тому. Тобто, він утворився з тієї ж хмари пилу та газу, що й Сонце та планети.

Таким чином, цей метеорит може приховувати в собі важливу інформацію про формування Сонячної системи і про походження самого життя, повідомляє прес-служба Університету Лафборо (Велика Британія).

Це не тільки перший метеорит, який вдалося виявити на острові за останні 30 років, він також відноситься до рідкісного різновиду метеоритів — вуглецевого хондриту. Тобто, він складається не із заліза, а переважно з вуглецю та кремнію. Ці матеріали рідше переживають падіння через щільну атмосферу Землі, тому таких метеоритів знайдено небагато.

Менше 5% усіх метеоритів, знайдених на Землі, є вуглецевими хондритами, але їх активно шукають — вони багаті органічними матеріалами, тож вчені вважають, що такі метеорити можуть містити підказки щодо походження органічних речовин на Землі.

За оцінками учених, до зближення із Землею і подальшого падіння на територію Англії, цей метеорит розташовувався в поясі астероїдів між орбітами Марса та Юпітера.

Метеорит піддадуть низці аналізів, включаючи електронну мікроскопію, спектроскопію та дифракцію рентгенівських променів, щоб розкрити його фізичну структуру та склад каменю.

Вуглецеві хондрити містять органічні сполуки, зокрема амінокислоти, які містяться у всіх живих істот, — зазначив астрохімік Дерек Робсон з Організації астрофізичних досліджень Східної Англії (EAARO), який знайшов метеорит.

Нагадаємо, наприкінці лютого у Великій Британії зняли на відео падіння метеорита.