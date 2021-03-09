Уламки метеориту знайшли вперше за 30 років у Великій Британії. Фото: https://kubnews.ru/

https://racurs.ua/ua/n151467-ulamky-meteorytu-znayshly-vpershe-za-30-rokiv-u-velykiy-brytaniyi-foto-video.html

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Уламки метеориту, які містять органічні матеріали та амінокислоти, науковці знайшли у Великій Британії.

28 лютого жителі міста Вінчкомб бачили палаючий шар, що падав з неба. Подію було також зафіксовано на камерах від Fireball (UKFall), встановлених на вулицях містечка, пише BBC.

За допомогою технологій науковці змогли простежити ймовірні ділянки падіння небесного тіла, а згодом знайшли метеорит.

Наразі об'єкт знаходиться у музеї природознавства в Лондоні, де таку подію назвали головною для науки Великої Британії.

Експерти з’ясували, що «метеорит провів більшу частину своєї орбіти між Марсом і Юпітером, перш ніж він врізався в атмосферу Землі». Вік знахідки датується 4,5 млрд років.

Метеорит містить органічні матеріали та амінокислоти — так звані життєві блоки. На Землі відомо приблизно 65 тис. метеоритів, тільки в 1 тис. 200 небесних тіл спостерігали падіння.

З них лише 51 метеорит містив вуглецевий хондрит — кам’янистий матеріал, що зберіг незмінний хімічний склад з моменту утворення Сонячної системи.

Раніше ми повідомляли, що 2 млн дол. заробив трунар в Індонезії на метеориті — небесне тіло впало на землю в провінції Північна Суматра поблизу будинку місцевого трунаря Джошуа Хутагалунга. 33-річний чоловік у цей час майстрував біля свого будинку нову труну. Метеорит пробив дах його будинку.