Протест. Фото: Укрінформ

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У Києві пройшла акція протесту під «Президент готелем», де проходить з’їзд суддів щодо обрання членів Вищої ради правосуддя.

Під час акції «Ні з’їзду суддівської нечесті!» активісти виступили на підтримку Сергія Стерненка та проти запланованих виборів. Про це повідомляє «Укрінформ».







Біля готелю на акцію зібралося понад 200 активістів. Вони тримали плакати, на яких серед іншого написано: «Політв'язням волю».







Учасники акції закликали не проводити сьогодні вибори членів Вищої ради правосуддя та розкритикували кандидатів на посади. Сутичок з правоохоронцями не було.









Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з’їзд суддів обере 9 березня нових членів Вищої ради правосуддя і суддю Конституційного суду. Цей захід Рада суддів скликала 24 грудня 2020 року. Його спочатку запланували на 9−11 березня у приміщенні Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України. Але згодом XVIII черговий з’їзд суддів України перенесли у «Президент готель».