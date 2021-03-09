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Ракурс
Протест. Фото: Укринформ

Где найти ангела-Авакова — как пикетировали судей в Киеве (ФОТО)

9 мар 2021, 12:47
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В Киеве прошла акция протеста под «Президент Отелем», где проходит съезд судей об избрании членов Высшего совета правосудия.

Во время акции «Нет съезду судейской нечисти» активисты выступили в поддержку Сергея Стерненко и против запланированных выборов. Об этом сообщает «Укринформ».

Протест против судей. Фото: Укринформ
Протест против судей. Фото: Укринформ
У отеля на акцию собралось более 200 активистов. Они держали плакаты, на которых среди прочего написано: «Политзаключенным волю».Протест против судей. Фото: Укринформ


Протест против судей. Фото: Укринформ

Участники акции призвали не проводить сегодня выборы членов Высшего совета правосудия и раскритиковали кандидатов на должности. Столкновений с правоохранителями не было.

Протест против судей. Фото: Укринформ
Протест против судей. Фото: Укринформ
Протест против судей. Фото: Укринформ
Напомним, ранее мы сообщали, что съезд судей выберет 9 марта новых членов Высшего совета правосудия и судью Конституционного суда. Это мероприятие Совет судей созвал 24 декабря 2020 года. Его сначала собрались в 9−11 марта в помещении Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов Украины. Но впоследствии XVIII очередной съезд судей Украины перенесли в «Президент отель».

Источник: Ракурс


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