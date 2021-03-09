Обломки метеорита нашли впервые за 30 лет в Великобритании. Фото: https://kubnews.ru/

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Обломки метеорита, которые содержат органические материалы и аминокислоты, ученые нашли в Великобритании.

28 февраля жители города Винчкомб видели горящий шар, падающий с неба. Событие было также зафиксировано на камерах от Fireball (UKFall), установленных на улицах города, пишет BBC.

С помощью технологий ученые смогли проследить вероятные участки падения небесного тела, а позже нашли метеорит.

Сейчас объект находится в музее естествознания в Лондоне, где такое событие назвали главным для науки Великобритании.

Эксперты выяснили, что «метеорит провел большую часть своей орбиты между Марсом и Юпитером, прежде чем он врезался в атмосферу Земли». Возраст находки датируется 4,5 млрд лет.

Метеорит содержит органические материалы и аминокислоты — так называемые жизненные блоки. На Земле известно около 65 тыс. метеоритов, только в 1 тыс. 200 небесных тел наблюдали падение.

Из них только 51 метеорит содержал углеродный хондрит — каменистый материал, который сохранил неизменный химический состав с момента образования Солнечной системы.

Ранее мы сообщали, что 2 млн долл. заработал гробовщик в Индонезии на метеорите — небесное тело упало на землю в провинции Северная Суматра возле дома местного гробовщика Джошуа Хутагалунга. 33-летний мужчина в это время мастерил у своего дома новый гроб. Метеорит пробил крышу его дома.