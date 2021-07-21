Татьков. Фото: Радио Свобода

https://racurs.ua/n157712-sudeyskuu-mafiu-tatkova-i-tupickogo-razoblachili-v-gbr.html

Ракурс

Государственное бюро расследований (ГБР) выдвинуло обвинительный акт работнице аппарата Высшего хозяйственного суда, которая вмешивалась в автоматизированную систему для распределения кассационных жалоб на определенного судью.

Работница суда работала по указанию экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который и создал преступную схему распределения дел. Сейчас он скрывается в одной из стран ЕС и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следствие установило, что в 2011 году сотрудница суда вмешивалась в работу автоматизированной системы «Делопроизводство специализированного суда», вследствие чего по меньшей мере в 979 случаях распределение жалоб осуществлялось на заранее выбранного судью, а не автоматически. Это лишило предпринимателей права на независимый и справедливый суд.

Женщину обвиняют в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда, совершенному по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 3761 УК Украины). Ей грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух до трех лет. Еще трем работникам этого суда уже сообщено о подозрении.

Как известно, экс-главу суда Виктора Татькова обвиняют в создании коррупционных схем во время его пребывания во главе Высшего хозяйственного суда — «прибыль» от этой деятельности составила более 10 млрд долл.

18 октября 2016 года Генпрокуратура сообщила ему о подозрении в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения судебных дел, а 19 декабря — объявила в розыск. К тому времени Татьков находился на лечении в Германии, после чего в Украину не вернулся. В 2018 году экс-судья обратился к властям Австрии с просьбой о предоставлении убежища под угрозой экстрадиции в Украину. Украинский суд дал разрешение на задержание Татькова 4 апреля 2018 года, а 13 сентября 2019 года Высший антикоррупционный суд заочно арестовал его.

Генпрокуратура обвиняет Татькова во вмешательстве в деятельность судебных органов, вынесении заведомо неправосудного решения, и добивается его экстрадиции из ЕС. В собственности Татькова и его окружения 143 объекта, на которые был наложен арест Высшим антикоррупционным судом. По данным следствия, в интересах Татькова совершал преступные действия, в частности, глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий.