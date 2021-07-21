В России в пять раз больше больных, чем говорят официально - СМИ

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Ракурс

Коронавирус в России набирает стремительные обороты. Расследование журналистов опровергает официальную статистику, которую публикует Москва о количестве больных на коронавирусную инфекцию. Журналистам удалось это узнать с помощью QR-сертификатов.

В Минздраве РФ указано свыше 29 млн записей о больных на коронавирусную инфекцию. Это в пять раз больше, чем указано в официальной статистике. Разоблачить это удалось благодаря созданным Минцифры РФ COVID-сертификатам, говорится в совместном расследовании «Медиазоны», «Холода» и «Медузы».

Согласно ему, во время второй волны коронавируса в России в реестр вносили по 125 тыс. новых инфицированных в сутки. Если цифры верны, Россия находится на первом месте по количеству зараженных в пересчете на миллион жителей.

В РФ гражданам выдают сертификаты вакцинированных, и отдельно — сертификаты переболевших. В начале июля физик Сергей Шпилькин начал исследовать уникальный номер реестровой записи, которая содержится в каждом сертификате.

У тех, кто переболел, номер формируется следующим образом: цифра 8, код региона и единица. Следующие четыре цифры — месяц и год установления диагноза. Еще восемь цифр — порядковый номер записи в реестре.

Точно такой формат, только без восьмерки в начале, используется в Федеральном реестре лиц, больных на коронавирусную инфекцию COVID-19, созданном Минздравом РФ в начале марта 2020 года для отслеживания количества больных. Данные из него никогда не появлялись в открытом доступе, — утверждают журналисты.

Минцифры РФ признало, что для создания сертификата используется запись из базы Минздрава.

Последние восемь цифр в сертификате — это порядковый номер не того, кто выздоровел, а заболевшего, — говорится в расследовании.

Самый новый с полученных сертификатов принадлежит человеку, который заболел COVID-19 в июне. Его порядковый номер — 27 млн 300 тыс. Источник журналистов в одном из федеральных ведомств подтвердил, что это число соответствует действительности.

К середине июля номера на сертификатах тех, кто выздоровел, превысили 29 млн. При этом официально в России говорят, заразившихся 6 млн человек.

Напомним, 29 млн инфицированных вывели бы Россию на третье место в мире по абсолютному количеству случаев коронавирусной болезни. В пересчете на миллион жителей страна поднялась бы с 85 места на первое. Вместе с тем, в государственный реестр иногда попадают и случаи ОРВИ, а не только COVID-19. Таких случаев может быть до 20−30%.

В настоящее время Россия находится на четвертом месте по количеству заболевших COVID-19.