В Росії уп’ятеро більше хворих, аніж повідомляють офіційно — ЗМІ

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Коронавірус в Росії набирає стрімких обертів. Розслідування журналістів заперечує офіційну статистику, яку оприлюднює Москва щодо кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Журналістам вдалося про це дізнатися за допомогою QR-сертифікатів.

У МОЗ РФ зазначено понад 29 млн записів про хворих на коронавірусну інфекцію. Це уп’ятеро разів більше, аніж офіційна статистика. Викрити це вдалося завдяки створеним Мінцифри РФ COVID-сертифікатам, йдеться у спільному розслідуванні «Медіазони», «Холоду» і «Медузи».

Згідно з ним, під час другої хвилі коронавірусу в Росії до реєстру вносили по 125 тис. нових інфікованих на добу. Якщо цифри вірні, Росія перебуває на першому місці за кількістю заражених у перерахунку на мільйон мешканців.

У РФ людям видають сертифікати вакцинованих, і окремо — сертифікати перехворілих. На початку липня фізик Сергій Шпилькін почав досліджувати унікальний номер реєстрового запису, який міститься в кожному сертифікаті.

У тих, хто перехворів, номер формується таким чином: цифра 8, код регіону та одиниця. Наступні чотири цифри — місяць і рік встановлення діагнозу. Ще вісім цифр — порядковий номер запису в реєстрі.

Точно такий формат, тільки без вісімки на початку, використовується у Федеральному реєстрі осіб, хворих на коронавірусною інфекцією COVID-19, створеному МОЗ на початку березня 2020 року для відстеження кількості хворих. Дані з нього ніколи не з’являлися у відкритому доступі, — стверджують журналісти.

Мінцифри РФ визнало, що для створення сертифікату використовується запис з бази МОЗ.

Останні вісім цифр у сертифікаті — це порядковий номер не того, хто одужав, а захворілого, — йдеться у розслідуванні.

Найбільш новий із отриманих сертифікатів належить людині, яка захворіла на COVID-19 цьогоріч у червні. Його порядковий номер — 27 млн 300 тисяч. Джерело журналістів в одному з федеральних відомств підтвердило, що це число відповідає дійсності. До середини липня номери на сертифікатах тих, хто одужав, перевищили 29 млн. При цьому офіційно в Росії кажуть, що інфікувалися 6 млн осіб.

Нагадаємо, 29 млн інфікованих вивели б Росію на третє місце у світі за абсолютною кількістю випадків коронавірусної хвороби. В перерахунку на мільйон мешканців країна піднялася б з 85 місця на перше. Разом з тим, в державний реєстр інколи потрапляють й випадки ОРВІ, а не лише COVID-19. Таких випадків може бути до 20−30%.

Нині Росія перебуває на четвертому місці за кількістю захворілих на COVID-19.