У Зеленського відреагували на прохання США не критикувати «Північний потік-2»

Північний потік. Фото: УНІАН

https://racurs.ua/ua/n157710-u-zelenskogo-vidreaguvaly-na-prohannya-ssha-ne-krytykuvaty-pivnichnyy-potik-2.html

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«Північний потік-2» нібито просили не критикувати в Україні представники США — така інформація поширилася в іноземних ЗМІ. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ця історія не є «чорно-білою».

За його словами, Росія вкладає чималі ресурси в просування свого бачення ситуації. Для цього Кремль тисне на різні еліти в різних країнах. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Подоляк розповів, що Україна отримує різні сигнали на різних рівнях, і також на різних рівнях продовжується робота для того, щоб не допустити реалізації «Північного потоку-2» в тому вигляді, як розраховують у керівництві Росії.

Ця історія загалом не тільки про Україну, але й про Польщу, Литву, Словаччину та Європу в цілому. І не тільки про політику та дипломатію, але й про юриспруденцію. І не тільки ми цим займаємось — Росія вкладається зі свого боку кулуарно у те, щоб досягти своїх цілей, — каже Подоляк.



Наголошується, що ситуація ще перебуває у розвитку, адже «не можуть двоє за спинами усіх відповісти на всі питання, які стосуються усіх». Прояснити цю ситуацію повністю можна тільки під час візиту президента України до Вашингтона, який має відбутися найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі добудови газогону «Північний потік-2» адміністрація президента США закликала Україну «помовчати» і не висловлювати невдоволення через домовленість Вашингтона з Німеччиною.