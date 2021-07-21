У Зеленского отреагировали на просьбу США не критиковать «Северный поток-2». Фото:

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«Северный поток-2» якобы просили не критиковать в Украине представители США — такая информация распространилась в иностранных СМИ. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что эта история не является «черно-белой».

По его словам, Россия вкладывает немалые ресурсы в продвижение своего видения ситуации. Для этого Кремль давит на различные элиты в разных странах. Об этом сообщает «Радио Свобода».

Подоляк рассказал, что Украина получает различные сигналы на различных уровнях, и также на различных уровнях продолжается работа для того, чтобы не допустить реализации «Северного потока-2» в том виде, как рассчитывают в руководстве России.

Эта история вообще не только об Украине, но и о Польше, Литве, Словакии и Европе в целом. И не только о политике и дипломатии, но и о юриспруденции. И не только мы этим занимаемся — Россия вкладывается со своей стороны кулуарно в то, чтобы достичь своих целей, — говорит Подоляк.



Отмечается, что ситуация еще находится в развитии, ведь «не могут двое за спинами всех ответить на все вопросы, касающиеся всех». Прояснить эту ситуацию вполне можно только во время визита президента Украины в Вашингтон, который состоится в ближайшее время.

Напомним, ранее мы сообщали, что в деле достройки газопровода «Северный поток-2» администрация президента США призвала Украину «помолчать» и не выражать недовольство из-за договоренности Вашингтона с Германией.