На пляжах Одессы морская вода соответствует нормам, фото: Big Family

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В Одессе морская вода на пляжах соответствует нормам.

Об этом свидетельствуют результаты анализа проб морской воды, отобранных в контрольных точках на восьми городских пляжах Одессы, сообщается сегодня, 21 июля, на официальном сайте города.

В городе за неделю также были собраны по 14 проб из объектов окружающей среды, в том числе 12 проб морской воды и две пробы лиманной воды в рамках исследований на холеру. В результате холерного вибриона не обнаружили.

Кроме того, проведен мониторинг питьевой воды в городе также не выявил превышений норм по санитарно-микробиологическим и санитарно-химическим показателям.

Отмечается, что на прошлой неделе в Одессе были зарегистрированы 78 случаев острых кишечных инфекций. Факторный анализ показал, что большинство из них связаны с употреблением готовых домашних блюд с нарушением технологии приготовления и хранения, немытых овощей и фруктов или молочных и мясных продуктов, приобретенных на стихийных рынках.

Напомним, в середине июня в Одессе временно закрыли пляжи — из-за попадания большого количества поверхностных вод в акваторию после мощных ливней.