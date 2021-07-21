На пляжах Одеси морська вода відповідає нормам, фото: Big Family

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Ракурс

В Одесі морська вода на пляжах відповідає нормам.

Про це свідчать результати аналізу проб морської води, відібраних у контрольних точках на восьми міських пляжах Одеси, повідомляється сьогодні, 21 липня, на офіційному сайті міста.

В місті за тиждень також були зібрані по 14 проб з об'єктів довкілля, в тому числі 12 проб морської води і дві проби лиманової води в межах досліджень на холеру. В результаті холерного вібріону не виявили.

Крім того, проведений моніторинг питної води в місті також не виявив перевищень норм за санітарно-мікробіологічними та санітарно-хімічними показниками.

Зазначається, що минулого тижня в Одесі були зареєстровані 78 випадків гострих кишкових інфекцій. Факторний аналіз показав, що більшість з них пов’язані із вживанням готових домашніх страв з порушенням технології приготування і зберігання, немитих овочів і фруктів чи молочних і м’ясних продуктів, придбаних на стихійних ринках.

Нагадаємо, у середині червня в Одесі тимчасово закрили пляжі — через потрапляння великої кількості поверхневих вод до акваторії після потужних злив.