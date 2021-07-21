Суддівську мафію Татькова і Тупицького викрили в ДБР

Татьков и Тупицький. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n157712-suddivsku-mafiu-tatkova-i-tupyckogo-vykryly-v-dbr.html

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Державне бюро розслідувань (ДБР) висунуло обвинувальний акт працівниці апарату Вищого господарського суду, яка втручалася в автоматизовану систему для розподілу касаційних скарг на певного суддю.

Працівниця суду працювала за вказівкою екс-голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який і створив злочинну схему розподілу справ. Наразі він переховується в одній із країн ЄС та оголошений у міжнародний розшук. Про це повідомляє прес-служба ДБР.

Слідство встановило, що у 2011 році працівниця суду втручалася в роботу автоматизованої системи «Діловодство спеціалізованого суду», унаслідок чого щонайменше в 979 випадках розподіл скарг здійснювався на заздалегідь обраного суддю, а не автоматично. Це позбавило підприємців права на незалежний та справедливий суд.

Жінку обвинувачують у незаконному втручанні в роботу автоматизованої системи документообігу суду, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 3761 КК України). Їй загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років. Ще трьом працівникам цього суду вже повідомлено про підозру.

Як відомо, екс-голову суду Віктора Татькова звинувачують у створенні корупційних схем за часів його перебування на чолі Вищого господарського суду — «прибуток» від цієї діяльності становив понад 10 млрд дол.

18 жовтня 2016 року Генпрокуратура повідомила йому про підозру в незаконному втручанні в автоматизовану систему розподілу судових справ, а 19 грудня — оголосила в розшук. На той час Татьков перебував на лікуванні в Німеччині, після чого до України не повернувся. У 2018 році екс-суддя звернувся до влади Австрії з проханням про надання притулку під загрозою екстрадиції в Україну. Український суд надав дозвіл на затримання Татькова 4 квітня 2018 року, а 13 вересня 2019 новостворений Вищий антикорупційний суд заочно арештував його.

Генпрокуратура звинувачує Татькова у втручанні в діяльність судових органів, постановленні свідомо неправосудного рішення, та домагається його екстрадиції з ЄС. У власності Татькова та його оточення 143 об'єкти, на які було накладено арешт Вищим антикорупційним судом. За даними слідства, в інтересах Татькова вчиняв злочинні дії, зокрема, голова Конституційного суду України Олександр Тупицький.