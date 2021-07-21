На «Ривнеазоте» замалчивали факт аварии, скриншот видео

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Ракурс

Об аварии на «Ривнеазоте» полиция узнала после анонимного звонка, а другие госучреждения — из социальных сетей.

В Ровно утром 21 июля провели оперативное заседание чрезвычайной комиссии по поводу инцидента, возникшем на «Ривнеазоте». Как оказалось, руководство завода не сообщило спасателям, полиции или органам власти о чрезвычайной ситуации.

Об аварии, по словам руководства ГСЧС, сообщила неизвестный. На заседании решили провести отдельное расследование, почему не сработала система оповещения и почему соответствующие службы никто не проинформировал.

Руководство предприятия в установленном порядке не сообщило соответствующие службы. В полицию информация о происшествии поступила по телефону от анонима, никакого сообщения от «Ривнеазота» к нам не поступало — ни звонков, ни сообщений. По информации из интернета было принято решение отправить на место технику — три единицы и 12 человек, — сказал руководитель районного управления ГСЧС Сергей Демидюк, слова которого цитирует «Суспільне».

Интересно, что «Ривнеазот» зарегистрирован в селе Городок Ровенского района, поэтому комиссию из Ровно на территорию завода могут не пустить.

Власть города решила провести внеплановую проверку химически опасных предприятий Ровно, проверить все потенциально опасные объекты, вблизи которых возможно массовое пребывание людей.

В ближайшее время в областном центре также проведут учения по реагированию в чрезвычайных ситуациях.

Напомним, что вечером 20 июля на предприятии «Ровноазот» произошла разгерметизация трубопровода в цехе по производству азотной кислоты. Произошел выброс нитрозных газов, полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 273 (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах) УК Украины.

В Госэкоинспекции заявили, что после аварии в Ровно и близлежащих населенных пунктах превышение предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.