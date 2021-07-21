На «Рівнеазоті» замовчували факт аварії – ДСНС

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Про аварію на «Рівнеазоті» поліція дізналась після анонімного дзвінка, а інші держустанови — з соціальних мереж.

У Рівному вранці 21 липня провели оперативне засідання надзвичайної комісії щодо ситуації, яка сталася на «Рівнеазоті». Як виявилося, керівництво заводу не повідомило рятувальників, поліцію чи органи влади про надзвичайну ситуацію.

Про аварію, за словами керівництва ДСНС, повідомила невідома особа. На засіданні вирішили провести окреме розслідування, чому не спрацювала система оповіщення та чому відповідні служби ніхто не поінформував.

Керівництво підприємства в установленому порядку не повідомило відповідні служби. До поліції інформація про подію надійшла телефоном від аноніма, Ніякого повідомлення від «Рівнеазоту» до нас не поступало — ні дзвінків, ні повідомлень. За інформацією з інтернету було прийнято рішення відправити техніку три одиниці та 12 осіб, — сказав керівник районного управління ДСНС Сергій Демидюк, слова якого цитує «Суспільне».

Цікаво, що «Рівнеазот» зареєстрований в селі Городок Рівненського району, тож комісію з Рівного на територію заводу можуть не пустити.

Вирішили й провести позапланову перевірку хімічно небезпечних підприємств Рівного, перевірити усі потенційно небезпечні об'єкти, поблизу яких можливе масове перебування людей.

Найближчим часом в обласному центрі також проведуть навчання щодо реагування у надзвичайних ситуаціях. Також навчання пройдуть нові керівники Рівненського міськвиконкому та їх працівники.

Нагадаємо, що увечері 20 липня на підприємстві «Рівнеазот» сталася розгерметизація трубопроводу в цеху з виробництва азотної кислоти. Стався викид нітрозних газів, поліція відкрила провадження за ч. 1 ст. 273 (порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах) КК України.

У Держекоінспекції заявили, що після аварії у Рівному і прилеглих населених пунктах перевищення гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин у повітрі не виявлено.