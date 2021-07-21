Кислотні дощі обіцяє Укргідрометцентр через аварію на “Рівнеазоті”

https://racurs.ua/ua/n157715-kyslotni-doschi-obicyaie-ukrgidrometcentr-cherez-avariu-na-rivneazoti.html

Ракурс

Аварію на «Рівнеазоті» прокоментував Український гідрометеорологічний центр, попередивши громадян про можливі кислотні дощі.

В деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі, і хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не «купатися», а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів парасолькою, — йдеться у Фейсбук-повідомленні Укргідрометцентру.

Синоптики нагадали, що 20 липня на заводі «Рівнеазот» розгерметизувалася труба в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту.

Станом на 6.00 21 липня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. На території населених пунктів вміст діоксиду азоту 0,031 — 0,074 мг/м3 при гранично допустимій концентрації 0,2 мг/м3 та оксиду азоту 0,029 — 0,048 мг/м3, при гранично допустимій концентрації — 0,4 мг/м3, — зауважили метеорологи.



Разом з тим, вони вказали, що азотиста хмара в атмосферу «все ж потрапила, і поступово розсіювалася і осідала локально, не поширюючись на велику відстань від місця викиду». Окрім цього, минулої доби та вночі на Рівненщині випадали рясні дощі. Проте деяка кількість окису азоту розчинялася в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході України.

Нагадаємо, на заводі «Рівнеазот» 20 липня сталася аварія — там розгерметизувалася труба в цеху виробництва азотної кислоти.