В Украине могут вырасти тарифы на электроэнергию, фото: mukachevo.today

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В НКРЕКП не видят альтернатив постепенному «выравниванию» тарифов для промышленности и населения.

Глава Нацкомиссии Валерий Тарасюк заявил об этом в интервью изданию «Экономическая правда».

У нас нет другого будущего, кроме постепенного выравнивания тарифов для промышленности и населения. Это большой самообман, когда мы считаем, что человек, который платит за электроэнергию меньше, действительно получает от этого какую-то пользу, — заявил он.

По его словам, регулятор не может поддерживать ни одного сценария, кроме «приведения тарифов к экономически обоснованному уровню для всех потребителей и одновременной адресной помощи потребителям, которые в этом действительно нуждаются».

Я не могу обнародовать все варианты повышения цен. Какой вариант будет принят и будет ли принят с 1 августа, мы сказать не можем, потому что это политическое решение Кабмина. Думаю, ждать осталось совсем немного, — добавил он.



Напомним, в Украине с 1 августа планируют ввести новую модель рынка электроэнергии, предусматривающюю различные тарифы на электроэнергию для населения.

Источник: «Экономическая правда»