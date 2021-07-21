Рейтинговые телеканалы оштрафуют за фильмы на русском языке

Телеканалы. Фото: АФ

https://racurs.ua/n157716-reytingovye-telekanaly-oshtrafuut-za-filmy-na-russkom-yazyke.html

Ракурс

Языковой закон предусматривает необходимость дублировать русскоязычные фильмы и сериалы, однако до сих пор большинство популярных каналов продолжают выпускать в эфир фильмы без дубляжа.

Омбудсмен Тарас Креминь обратился в Нацсовет по телерадиовещанию с просьбой ввести санкции против шести телеканалов за нарушение закона об украинском языке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он заявил, что по результатам мониторинга, который проводился 16−17 июля, оказалось, что шесть рейтинговых каналов нарушают закон о государственном языке.

Нарушения зафиксировали на таких каналах:

«Интер»;

«Украина»;

ICTV;

«Мега»;

НТН;

К1.

Самым злостным нарушителем оказался «Интер» — там зафиксировано шесть нарушений, на телеканале «Украина» — пять, на ICTV и «Мега» — по два, на НТН и К1 — по одному.

На телеканалы также были направлены обращения, в которых подчеркнута необходимость выполнить нормы закона и демонстрировать фильмы и сериалы на государственном языке. За нарушение закона телеканалы оштрафуют.

Напомним, ранее мы сообщали, что языковой закон в Украине переходит к новому этапу. 16 июля 2021 года вступают в силу нормы, которые расширят использование украинского языка. Государственный язык будет обязательным для сферы культуры и развлечений, туристической сферы, книгоиздания, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.