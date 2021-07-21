Рейтингові телеканали оштрафують за фільми російською мовою

Телеканали. Фото: АФ

https://racurs.ua/ua/n157716-reytyngovi-telekanaly-oshtrafuut-za-filmy-rosiyskou-movou.html

Ракурс

Мовний закон передбачає необхідність дублювати російськомовні фільми та серіали, але дотепер більшість популярних каналів продовжують випускати в ефір фільми без дубляжу.

Омбудсмен Тарас Кремінь звернувся до Нацради з телерадіомовлення з проханням запровадити санкції проти шести телеканалів за порушення закону про українську мову. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Він заявив, що за результатами моніторингу, який проводився 16−17 липня, виявилося, що шість рейтингових каналів порушують закон про державну мову.

Порушення зафіксували на таких каналах:

«Інтер»;

«Україна»;

ICTV;

«Мега»;

НТН;

К1.

Найбільш злісним порушником виявився «Інтер» — там зафіксовано шість порушень, на телеканалі «Україна» — п’ять, на ICTV і «Мега» — по два, на НТН і К1 — по одному.

На телеканали також були направлені звернення, у яких наголошено на необхідності виконати норми закону й демонструвати фільми та серіали державною мовою. За порушення закону телеканали оштрафують.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що мовний закон в Україні переходить до нового етапу. 16 липня 2021 року набувають чинності норми, які розширять використання української мови. Державна мова буде обов’язковою для сфери культури та розваг, туристичної сфери, книговидання, демонстрації фільмів у кінотеатрах і на телебаченні.