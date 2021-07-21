В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію, фото: mukachevo.today

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У НКРЕКП не бачать альтернатив поступовому «вирівнюванню» тарифів для промисловості та населення.

Голова нацкомісії Валерій Тарасюк заявив про це в інтерв’ю виданню «Економічна правда».

У нас немає іншого майбутнього, крім поступового вирівнювання тарифів для промисловості та населення. Це великий самообман, коли ми вважаємо, що людина, яка платить за електроенергію менше, дійсно отримує від цього якусь користь, — заявив він.

За його словами, регулятор не може підтримувати жодного сценарію, крім «приведення тарифів до економічно обґрунтованого рівня для всіх споживачів і одночасної адресної допомоги споживачам, які цього дійсно потребують».

Я не можу оприлюднити всі варіанти підвищення цін. Який варіант буде прийнятий і буде прийнятий з 1 серпня, ми сказати не можемо, тому що це політичне рішення Кабміну. Думаю, чекати залишилося зовсім небагато, — додав він.



Нагадаємо, в Україні з 1 серпня планують запровадити нову модель ринку електроенергії, яка передбачатиме різні тарифи на електроенергію для населення.

Джерело: «Економічна правда»