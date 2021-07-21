Попередню причину аварії на “Рівнеазоті” назвало МВС

https://racurs.ua/ua/n157718-poperednu-prychynu-avariyi-na-rivneazoti-nazvalo-mvs.html

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Попередню причину аварії на хімічному заводі «Рівнеазот» назвало Міністерство внутрішніх справ України.

За словами очільника МВС Дениса Монастриського, аварію спричинила невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника. Про це міністр повідомив на засіданні уряду 21 липня.

Попередня причина: невідповідність матеріалу трубопроводу заявленим характеристикам виробника, а також корозія ділянки трубопроводу. Остаточний висновок зробить комісія, яка зараз перебуває на підприємстві, — заявив Монастирський.



Він додав, що підприємство функціонує з 1969 року і з того часу капітального ремонту із заміною трубопроводу там не було.

Нагадаємо, 20 липня під містом Рівне на заводі «Рівнеазот» сталася аварія. Внаслідок інциденту над заводом утворилася величезна помаранчева хмара, яку розносив вітер.