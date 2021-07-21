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Ракурс
Азовське море перетворилося на желе з медуз

Азовське море перетворилося на желе з медуз (ВІДЕО)

21 лип 2021, 14:09
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Азовське море переживає експансію медуз — цього тижня користувачі YouTube, які зараз відпочивають на узбережжі українських курортів, публікують відео з тисячами медуз.

В курортній Кирилівці почали встановлювати захисні сітки від морських тварин. За словами екологів, значна кількість медуз створює загрозу для людей.

Фахівці Інституту рибного господарства і екології моря називають дві основні причини нашестя медуз в Азовському морі:

  • збільшення їх кількості в Чорному морі і підвищення температури;

  • поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря.

На Азовському узбережжі зараз зустрічаються два види медуз — корнерот і аурелія. Але влітку переважають медузи виду корнерот. Медузи також «об'їдають» риб, поглинаючи основу їхнього раціону — планктон.

За даними вчених, найвища чисельність медуз в Азовському морі зареєстрована в 1978 році (близько 7 млрд шт).


Джерело: Ракурс


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