Азовське море перетворилося на желе з медуз

https://racurs.ua/ua/n157719-azovske-more-peretvorylosya-na-jele-z-meduz-video.html

Ракурс

Азовське море переживає експансію медуз — цього тижня користувачі YouTube, які зараз відпочивають на узбережжі українських курортів, публікують відео з тисячами медуз.

В курортній Кирилівці почали встановлювати захисні сітки від морських тварин. За словами екологів, значна кількість медуз створює загрозу для людей.

Фахівці Інституту рибного господарства і екології моря називають дві основні причини нашестя медуз в Азовському морі:

збільшення їх кількості в Чорному морі і підвищення температури;

поступове наближення солоності Азовського моря до солоності Чорного моря.

На Азовському узбережжі зараз зустрічаються два види медуз — корнерот і аурелія. Але влітку переважають медузи виду корнерот. Медузи також «об'їдають» риб, поглинаючи основу їхнього раціону — планктон.

За даними вчених, найвища чисельність медуз в Азовському морі зареєстрована в 1978 році (близько 7 млрд шт).