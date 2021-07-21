КСУ ухвалив важливі рішення за скаргами громадян

КСУ. Фото: Юридическая практика

https://racurs.ua/ua/n157720-ksu-uhvalyv-vajlyvi-rishennya-za-skargamy-gromadyan.html

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Конституційний суд України (КСУ) ухвалив три рішення за конституційними скаргами громадян.

Відповідні рішення другий сенат КСУ виніс сьогодні, 21 липня. Про це повідомляє прес-служба КСУ.

Повідомляється, що за скаргою Олени Одінцової щодо конституційності абзацу другого статті 471 Митного кодексу України, яким передбачено розмір санкції за порушення встановленого порядку проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, КСУ ухвалив рішення про неконституційність припису.

Розглянувши справу за скаргою Богдана Бівалькевича щодо конституційності пункту 8 розділу XI «Прикінцеві та перехідні положення"Закону України «Про Національну поліцію», яким передбачались особливості попередження працівників органів МВС про можливе майбутнє звільнення через скорочення штатів, ухвалено рішення, яким оскаржений припис визнано неконституційним.

У справі за скаргами Анатолія Кременчуцького та Владислава Павлика щодо конституційності частини десятої статті 294 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачено, що в справах про притягнення до адміністративної відповідальності постанова апеляційного суду набирає законної сили негайно після її винесення, є остаточною й оскарженню не підлягає.