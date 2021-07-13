https://racurs.ua/2896-neveselye-razmyshleniya-o-reshenii-konstitucionnogo-suda-ukrainy-ot-17-iunya-2020-goda-i-ego.html

Ракурс

Хотели как лучше, а получилось как всегда. Виктор Черномырдин

В средствах массовой информации появляется большое количество негативной информации как об определенных решениях Конституционного суда Украины, так и об отдельных его судьях. А также о попытках привлечь некоторых из них к административной или уголовной ответственности. Мы хорошо понимаем значение и необходимость этого государственного института. И не хотим расшатывать ситуацию вокруг Конституционного суда Украины, который обеспечивает верховенство Основного Закона Украины, решает вопросы о соответствии ему законов Украины и может официально толковать Конституцию. Как практикующие юристы, ежедневно осуществляющие независимую профессиональную деятельность по защите и представительству интересов лиц на досудебном следствии и суде, выражаем личное мнение об изменениях в уголовном процессуальном законодательстве Украины, возникших в связи с решением Конституционного суда Украины от 17 июня 2020 года №4-р (II)/2020 (далее — Решение).

Упомянутое Решение было принято по конституционной жалобе Плескевича В.Ю. о соответствии Конституции положений части 3 статьи 307 Уголовного процессуального кодекса Украины о запрете обжалования определения следственного судьи по результатам рассмотрения жалобы на решение, действие или бездействие следователя или прокурора, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), и части 3 статьи 309 УПК Украины, которые предусматривают, что жалобы на другие определения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения против них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде.

Если проанализировать упомянутые нормы на соответствие их Конституции Украины, то следует сказать, что, на наш взгляд, суд сделал это полно, всесторонне и объективно. Он отметил, что право на судебную защиту как гарантия защиты и обновления системы прав и свобод особо проявляется в случае, когда доступ в суд для лица становится невозможным из-за бездействия органов государственной власти.

В описательной части Решения отмечено: «Согласно пункту 8 части второй статьи 129 Конституции Украины одним из основных принципов судопроизводства является обеспечение права на апелляционный пересмотр дела и в определенных законом случаях — на кассационное обжалование судебного решения. Применимость этого принципа Конституционный Суд Украины оценивает в этом деле, учитывая его роль и влияние на эффективность защиты сущности права человека на судебную защиту, гарантированного Конституцией Украины (части первая и вторая статьи 55).

Конституционный суд Украины отмечает, что право на судебную защиту как гарантия защиты и обновления системы прав и свобод особенно проявляется в случае, когда доступ в суд для лица становится невозможным из-за бездействия органов государственной власти.

Обращаясь к уполномоченным государственным органам с заявлением (сообщением) о совершении уголовного правонарушения, лицо ожидаемо находится в рамках надлежащей правовой процедуры, обеспечение которой является одной из задач уголовного производства (статья 2 УПК Украины). Недостаточность судебных гарантий от произвола в вопросе начала уголовного производства препятствует защите нарушенных прав человека, в частности вследствие невозможности судебной защиты, предусмотренной частями первой и второй статьи 55 Конституции Украины».

Кроме того, Конституционный суд проанализировал статью 8 Всеобщей декларации прав человека 1948 года, согласно которой каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах компетентными национальными судами в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему конституцией или законом.

Не обошлось и без анализа Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, согласно которому на государство, участвующее в этом пакте, возложена обязанность обеспечить любому лицу, права и свободы которого нарушены, эффективное средство правовой защиты, даже если это нарушение было совершено лицами, действовавшими как лица официальные, а также развивать возможности судебной защиты (подпункты а, b пункта 3 статьи 2).

Не остались без внимания Конституционного суда и положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года и практика ее применения Европейским судом по правам человека, который, в частности, отмечал, что право на доступ к суду должно быть «практическим и эффективным», а не «теоретическим или иллюзорным», и подчеркивал, что «это мнение приобретает особую актуальность в контексте гарантий, предусмотренных статьей 6, учитывая почетное место, которое в демократическом обществе занимает право на справедливый суд» (§77 решения по делу Zubac v. Croatia от 5 апреля 2018 года, заявление №40160/12).

Таким образом, принятое Конституционным судом Решение ни в коем случае нельзя назвать необоснованным. Мы как практикующие юристы согласны с каждым элементом обоснования принятого Решения. Но, исходя из его обоснования, под апелляционное обжалование должно подпадать каждое решение следственного судьи. Несмотря на это, Конституционный суд пришел к избирательному заключению, что положения части 3 статьи 309 УПК Украины соответствуют Конституции Украины, а части 3 статьи 307 УПК Украины — нет, и отметил, что «другие решения следственного судьи обжалованию не подлежат и возражения на них могут быть поданы во время подготовительного производства в суде». На наш взгляд, указанная часть резолютивного решения абсолютно не совпадает с его мотивировочной частью.

На наш взгляд, самыми незащищенными участниками уголовного процесса являются заявитель и потерпевший. Они нуждаются в защите со стороны государства. Именно для этого и созданы правоохранительные органы.

Поэтому хотим проанализировать, к чему привело принятие упомянутого Решения Конституционным судом для заявителя и потерпевшего. Которым и без такого Решения было «не очень весело».

Согласно части 1 статьи 60 УПК Украины заявителем является физическое или юридическое лицо, обратившееся с заявлением или сообщением об уголовном правонарушении в орган государственной власти, уполномоченный начать досудебное расследование, и не являющееся потерпевшим.

Согласно части 1 статьи 55 УПК Украины потерпевшим в уголовном производстве может быть физическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен моральный, физический или имущественный вред, а также юридическое лицо, которому уголовным правонарушением причинен имущественный вред.

Права и обязанности потерпевшего возникают у лица с момента подачи заявления о совершении в отношении него уголовного правонарушения или заявления о привлечении его к производству в качестве потерпевшего. Таким образом, лицо может быть потерпевшим еще до внесения и регистрации соответствующей информации в Едином реестре досудебных расследований.

Потерпевшим является также лицо, которое не есть заявителем, но которому уголовным правонарушением причинен вред, и в связи с этим оно после начала уголовного производства подало заявление о привлечении его к производству в качестве потерпевшего.

При наличии очевидных и достаточных оснований полагать, что заявление, сообщение об уголовном правонарушении или заявление о привлечении к производству в качестве потерпевшего подано лицом, которому не нанесен ущерб, указанный в части 1 статьи 55 УПК Украины, следователь или прокурор выносит мотивированное постановление об отказе в признании потерпевшим, которое может быть обжаловано следственному судье.

Теперь проанализируем ситуацию, подобных которой в пределах Украины ежедневно возникает не одна сотня, а возможно, и тысячи. Лицо письменно собственноручно изложило заявление о совершении в отношении него уголовного правонарушения. В заявлении оно отметило, что упомянутым правонарушением ему нанесен моральный, физический или имущественный ущерб. На наш взгляд, на сегодняшний день достаточно нечастой является ситуация, согласно которой упомянутое заявление принимает уполномоченный работник правоохранительного органа (например, Национальной полиции) и выдает соответствующий талон, подтверждающий его регистрацию. Сейчас даже зарегистрировать заявление о совершении уголовного преступления может быть некоторой проблемой.

Несмотря на соответствующие нормы УПК Украины и приказ МВД Украины №100 от 8 февраля 2019 года (с изменениями и дополнениями), зарегистрированный в Министерстве юстиции Украины от 5 марта 2019 года под №233/3319 «Об утверждении Порядка ведения единого учета в органах (подразделениях) полиции заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях», в большинстве подразделений Национальной полиции работники дежурной части (а иногда даже работник полиции, охраняющий вход в помещение) рекомендуют потерпевшему (заявителю) заявление (сообщение) о совершении уголовного правонарушения «бросить в ящик». При этом довольно часто ссылаются на карантин, вызванный коронавирусом. В случае «бросания документов в ящик» заявитель (потерпевший) лишен доказательств регистрации своего заявления (сообщения), что в дальнейшем затрудняет (а иногда и делает невозможным) обжалование бездействия уполномоченных на то работников Национальной полиции по невнесению в ЕРДР сведений, изложенных в заявлении (сообщении) о совершении уголовного правонарушения.

На сегодняшний день имеют место отдельные случаи, когда заявления и сообщения о совершении уголовных правонарушений, «брошенные в ящик», регистрируют как «входящую корреспонденцию», которую рассматривают в месячный срок в порядке, предусмотренном Законом Украины «Об обращениях граждан».

К сожалению, сейчас невнесение в ЕРДР и нерегистрация заявлений и сообщений о совершении уголовных правонарушений (кроме резонансных) во всех органах предварительного расследования является распространенным фактом. Это подтверждается информацией, полученной из Единого реестра судебных решений Украины, где содержатся тысячи (а возможно, и десятки тысяч) определений следственных судей, которыми они обязывают внести соответствующие сведения в ЕРДР, содержащиеся в заявлениях (сообщениях) о совершении уголовных правонарушений. И это происходит по всей территории Украины и касается всех органов досудебного расследования независимо от их ведомственной принадлежности. Указанное также подтверждается анализом судебной практики по определенным регионам, который периодически проводится апелляционными судами этих регионов.

Поэтому, несмотря на то, что статья 214 УПК Украины предусматривает, что следователь, дознаватель или прокурор не позднее 24 часов после подачи заявления (сообщения) о совершении уголовного правонарушения вносит соответствующие сведения в ЕРДР и начинает досудебное расследование, этого довольно часто не делают. То есть заявитель (потерпевший) получит очередное нарушение своих прав от правоохранителей, не выполняющих положения закона и ведомственных нормативных актов.

Чтобы восстановить и защитить свои права, заявитель (потерпевший) в порядке статьи 303 УПК Украины вынужден обращаться к следственному судье с жалобой на бездействие уполномоченного лица правоохранительного органа по невнесению его заявления (сообщения) о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР. Статьей 304 УПК Украины законодатель установил срок на обжалование бездействия следователя, дознавателя или прокурора. Начало этого срока можно отсчитывать со дня, следующего за тем, когда должно было быть внесено соответствующее заявление (сообщение) в ЕРДР.

Однако большинство рядовых заявителей (потерпевших) даже не могут получить информацию об отказе во внесении сведений в ЕРДР и пропускают установленный законом срок. А вне упомянутого срока следственный судья может принять решение об отказе в удовлетворении жалобы на бездействие следователя, дознавателя или прокурора по невнесению соответствующей информации в ЕРДР. А в некоторых случаях от следователя, дознавателя или прокурора поступает письменный отказ во внесении соответствующего заявления (сообщения) в ЕРДР. Иногда подобный ответ приходит через месяц, поскольку заявление (сообщение) о совершении уголовного правонарушения рассматривали как «входящую корреспонденцию» в соответствии с Законом Украины «Об обращениях граждан». В подобной ситуации упомянутый срок начинает свой отсчет со дня получения письменного отказа о невнесении сведений в ЕРДР.

Заявитель (потерпевший) за защитой своих прав вынужден обратиться с соответствующей жалобой к следственному судье. Обычно для этого ему требуются услуги адвоката, который не только составит жалобу, но и будет представлять интересы клиента при ее рассмотрении. Статьей 306 УПК Украины предусмотрено, что данная жалоба должна рассматриваться в течение пяти дней со дня поступления в суд. Но, как показывает практика, в лучшем случае в упомянутый промежуток времени дела только назначаются к рассмотрению. А потом рассмотрение откладывается на другую дату, поскольку у следственного судьи отсутствуют доказательства, что заинтересованное лицо (следователь, дознаватель или прокурор) надлежащим образом уведомлено о рассмотрении жалобы. Поэтому с учетом загруженности следственных судей нередки случаи того, что решения по подобной жалобе принимаются через несколько месяцев.

Кроме того, достаточно распространенной является ситуация, когда следственный судья провозглашает лишь резолютивную часть судебного решения, а полный текст решения объявляет через пять дней. Следственные судьи практически всегда удовлетворяют подобные жалобы и обязывают уполномоченных на то должностных лиц внести сведения о совершенном уголовном правонарушении в ЕРДР. Но если раньше, то есть до решения Конституционного суда от 17 июня 2020 года, упомянутое определение следственного судьи сразу же вступало в силу, то теперь оно подлежит апелляционному обжалованию.

Возникает вопрос: кто имеет право на апелляционное обжалование и с какого момента отсчитывать начало срока на его обжалование? Обычно дознаватели, следователи и прокуроры не являются на судебные заседания при рассмотрении жалоб на их бездействие по невнесению заявлений (сообщений) о совершении уголовных правонарушений в ЕРДР. Таким образом, и соответствующие определения ими не могут быть получены лично. Возникает следующий вопрос: через какой промежуток времени следственным судьей будет направлена копия определения суда должностному лицу, которое обязано внести заявление (сообщение) о совершении уголовного правонарушения в ЕРДР? И этот вопрос риторический... Если раньше подобное определение следственного судьи поступало в соответствующий правоохранительный орган для выполнения, то теперь — для реализации права на апелляционное обжалование. И только по истечении срока на апелляционное обжалование следственный судья может направить свое решение с отметкой, что оно вступило в силу, для его выполнения. Но как следственный судья может отследить, имело ли место апелляционное обжалование?

Вот к чему на практике привело указанное Решение Конституционного суда. Те, кто фактически нарушил права заявителя (потерпевшего), те, кто был обязан немедленно, но не позднее 24 часов внести соответствующую информацию в ЕРДР, то есть те, кто нарушил требования УПК Украины, получили еще и право на апелляционное обжалование. По большому счету, усложнив право заявителя (пострадавшего) на справедливое судебное разбирательство. При этом, как мы уже упоминали, положения части 3 статьи 309 УПК Украины признаны соответствующими Конституции, хотя мотивировочная часть Решения Конституционного суда говорит совершенно противоположное. Проанализируем, как это может повлиять на права лица, считающего себя потерпевшим в результате совершения уголовного правонарушения.

Такое лицо в пределах конкретного уголовного производства обращается с ходатайством к следователю, дознавателю или прокурору с просьбой признать его потерпевшим (например, в связи с причинением ему морального вреда). Следователь, дознаватель или прокурор отказывает в удовлетворении упомянутого ходатайства. Указанный отказ заинтересованное лицо оспаривает у следственного судьи. И в случае отказа следственным судьей в удовлетворении жалобы оно лишено права на апелляционное обжалование этого решения. Как говорится, больше комментировать нечего. Таким образом, на наш взгляд, данное Решение Конституционного суда напоминает безвкусную конфету в очень яркой обертке. На практике оно не способствует защите прав и законных интересов заявителей (потерпевших) и усложняет их и без того незавидное положение. Как говорили древние: «Благими намерениями вымощена дорога в ад»…



Владимир МОРГУН, Олег ПОПОВЧЕНКО, партнеры адвокатского объединения «Нотар Защита Групп»