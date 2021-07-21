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Ракурс
Поваленные деревья и реки вместо дорог — ливни накрыли Украину

Поваленные деревья и реки вместо дорог — ливни накрыли Украину (ФОТО, ВИДЕО)

21 июл 2021, 10:17
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Страшный ливень накрыл 20 июля Кропивницкий. Город буквально ушел под воду. Движение по улицам Кропивницкого и утром 21 июля затруднено из-за поваленных деревьев и затопленных участков.

Улицы буквально поплыли после мощного ливня. Авто вынуждены ехать «по колено» в воде, а на огородах град побил помидоры.

Ливни в Украине, фото — Патрульная полиция

Ливни в Украине, фото — Патрульная полиция

Во многих местах сильный ветер, сопровождавший ливень, повалил деревья. Они падали деревья на дороги, обрывали электропровода, вода разрушала асфальт. Ливень продолжался час.

Жители Кропивницкого публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи последствий грозы.

В Черкасской области в результате непогоды без электричества 157 населенных пунктов. В Киеве вечером 20 июля вновь затопило одну из станций метро. Вода угрожала метро «Позняки». С дождевой водой боролись с помощью мешков с песком. Пассажирам пришлось «вброд» преодолевать затопленные участки.

Дожди не прекратятся в Украине 21 июля, а на Франковщине синоптики прогнозируют, что вода в реках поднимется до полутора метров, а в местах сужения русел — на 2−2,5 м.

В среду в Украине объявлено штормовое предупреждение. Непогода будет бушевать по всей стране. В северных и центральных областях прогнозируются значительные дожди, в южных областях — местами град.

Штормовое предупреждение в Украине 21 июля, карта - Укргидрометцентр

В сообщении ГСЧС указывается, что днем ​​в стране порывы ветра 15−20 м/с.


В связи с погодными условиями 15 поездов «Укрзализныци» опоздывают.

Источник: Ракурс


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