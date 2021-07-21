Повалені дерева і річки замість доріг — зливи накрили Україну, фото — Патрульна поліція

https://racurs.ua/ua/n157699-povaleni-dereva-i-richky-zamist-dorig-zlyvy-nakryly-ukrayinu-foto-video.html

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Страшна злива накрила 20 липня Кропивницький. Місто буквально пішло під воду. Рух вулицями Кропивницького і вранці 21 липня ускладнений через повалені дерева та затоплені ділянки.

Вулиці буквально попливли після потужної зливи. Авто вимушені їхати «по коліно» в воді, а на городах град побив помідори.

У багатьох місцях сильний вітер, що супроводжував зливу, повалив дерева. Вони падали на дороги, обривали електродроти, вода руйнувала асфальт. Злива тривала годину.

Кропивничани публікують в соціальних мережах фотографії і відеозаписи наслідків грози.

На Черкащині унаслідок негоди без струму 157 населених пунктів. У Києві увечері 20 липня знову підтопило одну зі станцій метро. Вода загрожувала метро «Позняки». З дощовою водою боролися за допомогою мішків з піском. Пасажири довелося «вбрід» долати затоплені ділянки.

Дощі не припиняться в Україні 21 липня, а на Франківщині синоптики прогнозують, що вода у річках підніметься до півтора метра, а в місцях звуження русел — на 2,-2,5 м.

У середу в Україні оголошено штормове попередження. Негода вируватиме по всій країні. У північних і центральних областях прогнозуються значні дощі, у південних областях — місцями град.

Відтак рятувальники оголосили штормове попередження. В повідомленні ДСНС вказується, що вдень в країні пориви вітру 15−20 м/с.

У зв‘язку із погодними умовами 15 поїздів «Укрзалізниці» прямують із запізненням.