Коронавірус в Індії. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157698-antytila-do-koronavirusu-znayshly-v-ponad-polovyny-indiyciv.html

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Коронавірус в Індії, де розгорівся новий спалах епідемії через штам «Дельта», вразив понад половину населення.

Дві третини жителів Індії, старших шести років, перехворіли на COVID-19 та виробили антитіла до недуги. Про це повідомляє провідний дослідний центр Індії «Індійської ради медичних досліджень».

Науковці встановили, що понад 67,6% людей, які долучилися до дослідження, мали антитіла до коронавірусу. У дослідженні, що тривало в червні й липні, узяло участь 36 тис. 227 людей, зокрема 7 тис. 252 медпрацівників.

Дослідження показало, що ще 400 млн індійців досі загрожує хвороба. З огляду на це в уряді закликали жителів країни дотримуватися вказівок органів охорони здоров’я та зробити щеплення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцина CoviShield виробництва компаній Oxford-AstraZeneca не захистила від зараження 19% щеплених медиків однієї з лікарень на території Індії. Йдеться про випадки, зафіксовані цьогоріч. Тоді в Індії виявили більш заразний штам «Дельта» коронавірусу.