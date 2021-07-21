Коронавирус в Индии. Фото: istock

https://racurs.ua/n157698-antitela-k-koronavirusu-nashli-u-bolee-chem-poloviny-indiycev.html

Ракурс

Коронавирус в Индии, где разгорелась новая вспышка эпидемии из-за штамма «Дельта», поразил более половины населения.

Две трети жителей Индии, старше шести лет, переболели COVID-19 и выработали антитела к болезни. Об этом сообщает ведущий исследовательский центр Индии «Индийского совета медицинских исследований».

Ученые установили, что более 67,6% людей, которые присоединились к исследованию, имели антитела к коронавирусу. В исследовании, которое проходило в июне и июле, приняло участие 36 тыс. 227 человек, в том числе 7 тыс. 252 медработников.

Исследование показало, что еще 400 млн индийцев до сих пор угрожает болезнь. Учитывая это в правительстве призвали жителей страны следовать указаниям органов здравоохранения и сделать прививку.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцина CoviShield производства компаний Oxford-AstraZeneca не защитило от заражения 19% привитых медиков одной из больниц на территории Индии. Речь идет о случаях, зафиксированных в этом году. Тогда в Индии обнаружили более заразный штамм «Дельта».