Втеча із СІЗО в Одесі потрапила на відео

Втеча з СІЗО. Фото: Телеграф

https://racurs.ua/ua/n157723-vtecha-iz-sizo-v-odesi-potrapyla-na-video.html

Ракурс

Втеча із СІЗО в Одесі сталася у вівторок, 20 липня. 40-річний засуджений Сергій Кутафін втік через застарілу ділянку периметру, де немає модернізованих засобів охорони.

Відповідним відео втечі поділився Obozrevatel.

На записі видно, що злочинець довго долав загородження, але службовий собака не зреагував на втікача, і на периметр не висунулася група затримання.

Джерело видання розповіло, що охорона мала дати попереджувальний постріл у повітря, після чого прицільно стріляти на поразку.

Ми ж бачимо по запису, що ні попереджувального пострілу, ні прицільної стрільби не було. Дівчина-охоронниця стріляє, але навмання. З цих відео можна зробити висновок про провальний стан справ з охороною в цьому підрозділі, — заявило джерело видання.

Також співрозмовник стверджує, що втеча сталася на немодернізованій ділянці периметра, де інженерно-технічні засоби охорони старі і вичерпали свій ресурс.

При новому керівництві Мін’юсту та Департаменту виконання покарань програму з модернізації інженерно-технічних засобів охорони згорнули. Прямий наслідок цього — результат у вигляді такої втечі, — заявило джерело.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що показове затримання «злодіїв у законі» провели івано-франківські поліцейські. Двом так званим «смотрящим» вручили підозри в рекеті. Попри те, що ті вже перебували в камері СІЗО, їм скували руки й поклали обличчями до підлоги.