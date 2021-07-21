В аеропорту "Львів" підірвали підозрілу сумку, фото — УП

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Ракурс

У Львові стався інцидент у міжнародному аеропорту. Сапери були змушені підірвати підозрілу сумку.

Її вміст детектори розцінили як вибухівку. Згодом виявилося, що всередині був ноутбук, забутий іноземкою, що летіла у Стамбул.

Сумку вранці виявили у зоні очікування на першому поверсі аеропорту співробітники служби безпеки. Детектори підтвердили ймовірну наявність у ній вибухівки, повідомляє Zaxid.net. Роботу летовища зупинили, пасажирів з будівлі аеропорту евакуювали, а на місце приїхали оперативні служби.

Довелося проводити двогодинну спецоперацію, винести сумку за межі аеропорту і підірвати.

Вибухотехніки залучили дистанційно керованого робота. Після вибуху на місці знайшли рештки звичайного ноутбука, проте жодних слідів вибухівки не виявили.

О 12.00 міжнародний аеропорт «Львів» відновив роботу. Ситуація призвела до затримки дев’яти рейсів на виліт.

Директор аеропорту Тетяна Романовська заявила на брифінгу, що власницею сумки є пасажирка рейсу авіакомпанії Turkish Airlines, який мав відлетіти у Стамбул. Поліція зняла її з літака, допитала та відпустила.

Літак до Стамбула затримали на три години, він разом з власницею ноутбука вилетів о 13.00.