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Ракурс
Виталий Кличко, фото: РИА «Новости»

Переизберут ли киевляне Кличко, установили социологи

21 июл 2021, 15:25
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Виталий Кличко, действующий мэр Киева, снова получил бы победу на выборах главы города, если бы они проводились в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди жителей столицы в период с 10 по 14 июля. Результаты опроса опубликованы на сайте «Рейтинга».

Отмечается, что в случае проведения выборов мэра столицы, голоса распределились бы так:

  • Кличко поддержали бы 50,5% тех, кто определился и принял бы участие голосовании;
  • Александра Попова — 8,9%;
  • Сергея Притулу — 7,6%;
  • Александра Омельченко — 6,3%;
  • Алексея Кучеренко — 5%;
  • рейтинг других кандидатов ниже.

Кличко также в Киеве имеет самый высокий уровень доверия среди политиков:

  • действующему мэру доверяют 53% опрошенных, не доверяют — 42%;
  • действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 42%, не доверяют — 51%;
  • экс-пермьер Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 56%;
  • экс-президенту Петру Порошенко доверяют 28%, не доверяют — 66%;
  • главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют — 28%, не доверяют — 44%, не знают его — 23%;
  • лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют — 74%;
  • лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 14%, не доверяют — 62%, не знают его — 14%.

В случае проведения в ближайшее время выборов в Верховную Раду голоса распределились бы так:


  • партию «Слуга народа» готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;
  • «Европейскую солидарность» — 19,7%;
  • «УДАР Виталия Кличко» — 10,8%;
  • «Батькивщину» — 9,5%;
  • «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8%;
  • другие политсилы набирают менее 5% голосов.

Опрос проводился методом формализованного интервью (face-to-face), в нем приняли участие 1 тыс. 200 респондентов возрастом от 18 лет.

Напомним, социологи недавно установили, сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО.

Источник: Ракурс


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