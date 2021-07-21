Переизберут ли киевляне Кличко, установили социологи

Виталий Кличко, фото: РИА «Новости»

https://racurs.ua/n157726-pereizberut-li-kievlyane-klichko-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Виталий Кличко, действующий мэр Киева, снова получил бы победу на выборах главы города, если бы они проводились в ближайшее время.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» среди жителей столицы в период с 10 по 14 июля. Результаты опроса опубликованы на сайте «Рейтинга».

Отмечается, что в случае проведения выборов мэра столицы, голоса распределились бы так:

Кличко поддержали бы 50,5% тех, кто определился и принял бы участие голосовании;

Александра Попова — 8,9%;

Сергея Притулу — 7,6%;

Александра Омельченко — 6,3%;

Алексея Кучеренко — 5%;

рейтинг других кандидатов ниже.

Кличко также в Киеве имеет самый высокий уровень доверия среди политиков:

действующему мэру доверяют 53% опрошенных, не доверяют — 42%;

действующему президенту Владимиру Зеленскому доверяют 42%, не доверяют — 51%;

экс-пермьер Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют — 56%;

экс-президенту Петру Порошенко доверяют 28%, не доверяют — 66%;

главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют — 28%, не доверяют — 44%, не знают его — 23%;

лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко доверяют 21%, не доверяют — 74%;

лидеру ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют 14%, не доверяют — 62%, не знают его — 14%.

В случае проведения в ближайшее время выборов в Верховную Раду голоса распределились бы так:

партию «Слуга народа» готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором;

«Европейскую солидарность» — 19,7%;

«УДАР Виталия Кличко» — 10,8%;

«Батькивщину» — 9,5%;

«Оппозиционную платформу — За жизнь» — 8%;

другие политсилы набирают менее 5% голосов.

Опрос проводился методом формализованного интервью (face-to-face), в нем приняли участие 1 тыс. 200 респондентов возрастом от 18 лет.

Напомним, социологи недавно установили, сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО.