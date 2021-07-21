Екологія. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n157728-hto-shkodyt-planeti-bilshe-choloviky-chy-jinky-rozpovily-vcheni.html

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Екологія у світі погіршується, тому вчені вирішили дослідити, хто сприяє цьому більше — чоловіки чи жінки.

Шведська компанія Ecoloop відшукала різницю між шкодою, якої завдають чоловіки та жінки планеті, і хто більше сприяє глобальному потеплінню. Звіт опублікований в журналі Journal for Industrial Ecology.

За інформацією шведських вчених, чоловіки генерують на 16% більше викидів в атмосферу, ніж жінки. У розрахунок брали витрати людей на товари першої необхідності, вибір виробників, транспорту, видів пакування для продуктів. Також враховувалося ставлення до перероблення відходів.

Виявилося, що при однакових витратах жінки поводяться більш екологічно, бо частіше їздять на громадському транспорті, їдять менше м’яса і намагаються боротися зі шкідливими звичками.

Жінки витрачають більше грошей на прикрасу будинку, здоров’я та одяг, а чоловіки — на паливо для автомобілів, харчування поза домом, алкоголь і тютюн, — розповіли дослідники.

Вчені вважають, що відмінності в викидах мало вивчені та повинні бути визнані світовою спільнотою для боротьби з глобальним потеплінням. Витрати на їжу і відпочинок є причиною більш ніж половини парникових газів, які залишають в результаті своєї діяльності чоловіки та жінки.

Заміна м’яса і молочних продуктів рослинною їжею, а також перехід на поїздки потягами замість літаків або авто скоротить повсякденний вуглецевий слід від людей на 40%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чоловіки з більшою ймовірністю переносить коронавірус важче і частіше від нього помирають. Міжнародна група вчених із США і Китаю знайшла цьому пояснення — дослідники виявили метаболічний шлях, пов’язаний з імунними реакціями на COVID-19 саме у пацієнтів чоловічої статі.