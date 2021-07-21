Цену на подсолнечное масло осенью спрогнозировали эксперты

Цены на подсолнечное масло осенью могут измениться, фото: Agravery.com

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Цена на подсолнечное масло может снизиться в начале осени, поэтому украинцам не стоит сейчас делать соответствующие запасы.

Дело в том, что цены на масло зависят от объемов и качества урожая подсолнечника, сбор которого завершится осенью. Погодные же условия этого года дают основания надеяться на хороший урожай. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на аналитика ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Светлану Литвин.

Погодные условия этого года дают повод надеяться на хороший урожай, и посевные площади под подсолнечником не снижаются, — подчеркнула она.

Еще одним фактором, который может поспособствовать снижению цены на масло, является снижение цен на масла на мировом рынке. Украина является одним из крупнейших мировых экспортеров подсолнечного масла, поэтому уровень мировых цен значительно влияет на цены внутри страны.

Все это дает основания надеяться как минимум на стабилизацию цен для украинских потребителей, а то и их снижение в районе 5−10%. Поэтому не стоит делать запасы, — подчеркнула Литвин.



Цена на подсолнечное масло в Украине за год значительно возросла. По данным Госстата, в июне 2021 года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

Источник: УНИАН